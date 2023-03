Jugendbücherei Zweibrücken hatte Figurentheater Fex zu Gast Lehrreicher Spaß mit Piggeldy und Frederick

Der energiegeladene Entertainer lieferte ein regelrechtes Geschichten-Feuerwerk ab. 14 der insgesamt 140 Schweinchen-Geschichten an nur einem Nachmittag in Non-Stop-Folge. Voller Herzblut und im Fluss von nur gut einer Zeitstunde präsentierte „Bauer Fiete“ für das Figurentheater Fex lehrreiche und lustige Geschichten auf höchst unterhaltsame Art. Wer sich Zeit für irgendeine Reflektion über die Botschaften und Erklärungen gewünscht hätte, war allerdings fehl am Platz. Dabei lieferten Fiete Paul, Piggeldy und Frederick Schlag um Schlag Nachdenkenswertes. Etwa mit den Apfelbäumen und ihren vielseitigen Früchten. Ein Holzbaum zeigte, wie die Äpfel am Baum wachsen und Bilder in dem Buch der besonderen Ereignisse halfen den Kindern dabei, aufzuzählen, was alles sich mit Äpfeln machen lässt. „Apfelsaft!“ „Apfelkuchen!“ „Apfeljoghurt!“ „Man kann auch Äpfel einfach so essen!“, schlug ein kleiner Junge höchst pragmatisch vor.