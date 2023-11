Energieversorgung in Zweibrücken Strom bleibt gleich, Gas wird günstiger

Das sei sicherlich auch auf die verlängerten Öffnungszeiten bis 23 Uhr (mittwochs und freitags) zurückzuführen. „Das gefällt unseren Gästen und vielen komme an diesen Tagen gerne in den Abendstunden“, so Brennemann, der den Pressetermin am Mittwoch auch dafür nutzte, seine Besucherzahlen fürs Zweibrücker Freibad zu korrigieren: „Es gab einen Fehler im System, weshalb wir unsere im September veröffentlichte Zahl von 21 110 deutlich nach oben korrigieren müssen und zwar auf 31 737 Besucherinnen und Besucher, übrigens 500 weniger als 2022“, erklärte Brennemann und bat darum, diesen Fehler zu entschuldigen.