Kreisel-Bau in der Nähe? Neuer Vorschlag in Debatte um Bahnhalt Rosengarten

Wie soll die Zu- und Abfahrt des „Park + Ride“-Parkplatzes am neuen Bahnhaltepunkt Zweibrücken-Rosengarten gestaltet werden? Nach den Merkur-Artikeln zu dem Plan, das Verlassen des Parkplatzes nicht Richtung Innenstadt zu ermöglichen, hat nun Bernhard Marschall einen Vorschlag gemacht. Der Vorsitzende des „Verein zur Förderung des Schienenverkehrs in und um Zweibrücken“ mailte am Donnerstag: „An der Ausfahrt nur Rechtsabbiegen zuzulassen, das ist nicht ideal, die Unfallgefahr beim Linksabbiegen spricht aber eindeutig dafür. Einen Fahrtrichtungswechsel am Hofenfels-Kreisel halte ich für zumutbar. Man darf aber bezweifeln, ob sich alle daran halten. Für besser halte ich es, wenn der Kreisel näher an der Ausfahrt des Parkplatzes wäre. Ich denke an die Auffahrt zur L 471. Dieser Bereich soll sowieso umgebaut werden. Das würde auch das Abbiegen der vom Hofenfels-Kreisel kommenden Fahrzeuge erleichtern und würde vielleicht die geradeaus Fahrenden etwas abbremsen. Vermutlich wird das aber teurer als der geplante Umbau, weshalb ich die Änderungen an dieser Stelle zurückstellen würde und erst einmal den Verkehr nach Fertigstellung des Parkplatzes beobachten würde.“