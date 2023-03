Mehr Telearbeit möglich SGD in Neustadt hofft auch auf Personal aus Zweibrücken

Die Landesbehörde mit Sitz in Neustadt an der Weinstraße und Außenstellen in Mainz, Kaiserslautern und Speyer ist derzeit 511 Köpfe stark, gebraucht würden aber 525. Und während in Kopfs Zeit als Personalchef (2010-2014) nur etwa zehn Einstellungen jährlich nötig waren, „sind es jetzt dreißig bis vierzig, weil wir viele Nach- und auch Neubesetzungen durch neue Zuständigkeiten haben“.