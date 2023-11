Insgesamt 38 Türchen Ökumenischer Online-Adventskalender Zweibrücken gestartet

Speziell an die jungen und jung gebliebenen Zuschauern richten sich die Beiträge von St. Nikolaus in Not. Die rührselige Geschichte wird inszeniert mit Leserin Martina Maurer und unterlegt mit Erzählfiguren vor einer konstruierten Kulisse, rein virtuell. Diese Inspiration von Gerhard Schmidt ist zu sehen in zwei aufeinander folgenden Türchen am 5. und 6 Dezember.