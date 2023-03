Interview Karim Amun „Ich bin als Skaterboy aufgewachsen“

Amun Ich habe Schreiner gelernt und Designmöbel verkauft, bis ich 25 war. Zu der Zeit begann ich aus Spaß Karaoke zu singen und wusste, dass ich meinen normalen Job nicht lebenslänglich machen will. Eines Tages hörte mich Jason Wright, ein britischer Musiker, der in Heidelberg die Band The Wright Thing gegründet hatte, in einem Club singen. Er hat mich gefragt, ob ich Zeit und Lust habe bei ihm einzusteigen. Seitdem bin ich Sänger.