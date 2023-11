Neue Stolpersteine in Zweibrücken Innehalten auf dem Weg zum Einkaufen

Weitere Steine erinnern an die Familie Moses, ein Ehepaar und seine vier Kinder, die in der Hofenfelsstraße 70 lebten. In der Hilgardstraße 22 waren Karolina Weis und ihre Tochter Irma zu Hause. Ebenfalls in der Hilgardstraße, im Haus Nummer 2, wohnten Siegfried und Rosa Freundlich. Ihnen gelang rechtzeitig die Flucht in die Schweiz. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges waren die beiden die einzigen Juden, die wieder in ihre Heimatstadt Zweibrücken zurückkehrten. „Ihre Gräber befinden sich heute noch auf dem Hauptfriedhof“, bemerkte Charlotte Glück. Gertrud Schanne-Raab übersetzte die Ansprache der Museumsleiterin ins Englische, denn unter den Zuschauern befanden sich Gäste aus Zweibrückens Partnerstadt Barrie. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von Hans Bollinger, der zum Thema passende Lieder wie „Marschlied für deutsche Kinder“ oder „Die Moorsoldaten“ sang.