Vogelgesangstraße Keine ungeteilte Freude über Sanierung

Die Anwohner sind einerseits zufrieden, dass die Straße wieder befahrbar ist und der Baulärm aufhört, andererseits voller Sorge darüber, dass die nagelneue Fahrbahn noch mehr zu überhöhtem Tempo verleitet, als dies ohnehin der Fall war. „Wir waren am glücklichsten, wenn Beerdigungen waren und die Straße zugeparkt“, ist aus ihren Reihen zu hören. Dank der neuen offiziellen Parkstreifen am Straßenrand und dem großen Parkplatz gegenüber dem Haupteingang herrscht für Friedhofsbesucher jetzt eine neue, geordnete Parksituation. Die bislang geplante, erlaubte Geschwindigkeit von 50 km/h halten die Bürger für viel zu hoch. „Dann fahren sie 70/80, ist 30 erlaubt, fahren sie 50, das geht dann noch“, erklärt der Gruppensprecher, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Doch die Unterschriftensammlung, an der sich die Bewohner der fast 20 Häuser entlang der Straße alle beteiligt hätten, hat er im Herbst mit einem unterschriebenen Brief an den Oberbürgermeister geschickt. „Darauf kam keine Antwort, nicht einmal die Bestätigung, dass das Schreiben angekommen ist“, moniert er. Marold Wosnitza, der durchaus Kenntnis über den Brief hat, versprach: „Ich hake nach, woran das gelegen hat.“ Er habe den Brief an die zuständige Stelle weiter geleitet. Zudem wird das Bürgeranliegen nach einer Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h mit in den Bauausschuss genommen und dort beraten.