Roland Paul zu Gast beim beim Historischen Verein Zweibrücken Als in Deutschland die Revolution ausbrach

Reichard war in vielfältiger Weise sozial und karitativ engagiert. Er war Mitglied des Komitees zur Gründung eines deutschen Hospitals in Philadelphia, Mitglied des Verwaltungsrates der Deutschen Gesellschaft in Philadelphia und Mitglied des Deutschen Vereins zur Unterstützung notleidender Emigranten. Roland Paul konnte sich selbst von der karitativen Arbeit Reichards vor Ort überzeugen. In einem Krankenhaus in Philadelphia fand er ein Portrait von Reichard, das dort an der Wand hing.