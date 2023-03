Versetzung von „Muli“, Beschilderung zum Rosengarten Vieles in der Mache in Sachen Bahnhaltepunkt

Der Verkehrsplan sorgte für Diskussionen. Der Verkehr, der aus Richtung Niederauerbach kommt und nach links auf den neu zu errichtenden Parkplatz am Bahnhaltepunkt will, soll sich künftig über eine Einfädelspur einordnen; der Verkehr, der den Parkplatz wieder verlassen und Richtung Innenstadt will, soll wie folgt gelenkt werden: Im Bereich des Bootshauses (im hinteren Teil des Bahnhaltepunktes) sollen die Autofahrer mittels Abbiegepfeil (weißer Pfeil auf blauem Grund) dazu verpflichtet werden, auf die Landauer Straße Richtung Kreisel (unterhalb der Kaserne) abzubiegen und sich am Kreisel dann einordnen in Richtung Innenstadt.