Helke Burkhardt : Zitrus-Aromen gegen den Alltagsstress

Wallhalben Apothekerin und Natur-Erlebnisführerin Helke Burkhardt lädt unter dem Motto „Fit und fröhlich in den Frühling“ zum Erlebnis-Workshop rund um Zitrusdüfte. Das ganze Jahr über gibt es mit ihr Interessantes aus der Natur zu entdecken.

Wie es uns gelingen kann, mit Hilfe spritzig-belebender Zitrus-Aromen den Alltagsstress zu bewältigen, unsere seelische Resilienz zu stärken, die innere Balance wiederzufinden und gut gelaunt zu sein, ist Thema des neuen Aroma-Workshops, der am Samstag, 9. April, von 17 bis 19 Uhr im Stall der Hummel-Apotheke in Wallhalben stattfindet. Die Teilnehmer lernen dabei, die verschiedenen Zitrusdüfte in ihren unterschiedlichen Charakteren und Wirkungen kennen. Apothekerin und Kräuter-Expertin Helke Burkhardt verspricht: „Sie werden viel Spaß dabei haben, mit exotischen Partnern wie Tonka, Zypresse oder Ingwer zu experimentieren und so neue Duftmischungen zu komponieren.“ Ausprobieren gehe über Studieren, denn „die Düfte lösen immer ein Wohlgefühl in uns aus und regen zu immer neuen Duftkreationen an“.