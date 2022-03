In Zweibrücken, Pirmasens und dem Kreis Südwestpfalz : Rekord: 713 neue Corona-Infektionen an einem Tag

Fast zeitgleich zu den Corona-Rekordzahlen werden die Coronaschutz-Regeln gelockert. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Zweibrücken/Pirmasens So viele Fälle gab es in unserer Region noch nie seit Pandemie-Beginn. In Zweibrücken starben zudem zwei weitere Senioren.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in unserer Region hat einen neuen Höchststand erreicht: Am Mittwoch bestätigten sich seit dem Vortag 713 neue Sars-CoV-2Fälle im Gesundheitsamtsbezirk Südwestpfalz. Davon waren 135 in Zweibrücken, 68 in Zweibrücken-Land (22 Contwig, 16 Bechhofen, je 6 Hornbach und Dellfeld, 5 Kleinsteinhausen, 4 Großsteinhausen, je 2 Battweiler, Rosenkopf und Wiesbach sowie je 1 Großbundenbach, Käshofen und Kleinbundenbach) und 70 in Thaleischweiler-Wallhalben (darunter 6 Reifenberg, 5 Riechweiler-Mühlbach, 4 Knopp-Labach, 3 Wallhalben, 2 Winterbach, je 1 Krähenberg und Schmitshausen).

Die Sieben-Tage-Neuinfektions-Inzidenz lag am Mittwoch bei: 1458,0 Zweibrücken, 1475,5 Pirmasens und 1.443,2 Landkreis Südwestpfalz. Damit liegt unsere Region trotz des Tags-Rekords unter dem rheinland-pfälzischen Durchschnitt von 1679,8. Die landesweite Hospitalisierungs-Inzidenz beträgt 7,79.

Das Gesundheitsamt informierte am Mittwoch zudem über zwei weitere Corona-Todesfälle. Ein Mann verstarb im Alter zwischen 90 und 95 Jahren mit einer Sars-CoV-2 Infektion und eine Frau im Alter zwischen 80 und 85 Jahren verstarb an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung. Beide sind aus Zweibrücken. Sein Impfstatus ist dem Gesundheitsamt nicht bekannt, sie war einmal geimpft. „Unsere Gedanken und unser aufrichtiges Mitgefühl sind bei den Angehörigen“, nimmt Landrätin Susanne Ganster Anteil am Tod der Verstorbenen.

Ergebnisse der bisherigen Ermittlungen verzögert vorliegender und neuer Fälle im Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz betreffen auch verschiedene Einrichtungen: Sars-CoV-2-Viren festgestellt wurden unter anderem bei je einer Betreuungskraft in den Kindertagesstätten Bundenbach in Großbundenbach sowie den Zweibrücker Kitas Heiligentalstraße und Kleine Welt. Ebenfalls „positiv“ auf die Viren getestet wurden ein Schüler der Grundschule Contwig, eine Lehrkraft der Grundschule Maßweiler sowie in Zweibrücken je ein Schüler der Grundschule Breitwiesen und der Mauritiusschule.

Insgesamt wurden seit Pandemie-Beginn im Frühjahr 2020 bis Mittwoch 30 404 Menschen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet – davon starben 234 am oder mit der Corona-Infektion. Die 30 404 bestätigten Fälle verteilen sich auf Pirmasens (7619/190 neu), Zweibrücken (6435/135) sowie die Verbandsgemeinden Dahner Felsenland (2323/44), Hauenstein (1385/6), Pirmasens-Land (1869/61), Rodalben (2600/72), Thaleischweiler-Wallhalben (3011/70), Waldfischbach-Burgalben (2100/67) und Zweibrücken-Land (3062/68).

Aufgrund der weiterhin großen Fallzahlen und der wegen des hohen Arbeitsaufkommens im Gesundheitsamt teils verzögerten Erfassung, werden alle Betroffenen gebeten, die wichtigsten Informationen auf der Homepage unter www.lksuedwestpfalz.de/pdf/sms aktiv abzurufen.

„Für den Schutz der Bevölkerung und vor Überlastung des Gesundheitssystems und der kritischen Infrastruktur bleibt es weiterhin wichtig, die Anzahl der Geimpften zu steigern“, schreibt die Kreisverwaltung. Weitere Informationen zur Impfung sind unter www.corona.rlp.de zu finden.

Das Gesundheitsamt empfiehlt Personen mit Symptomen, sich umgehend telefonisch bei ihrem Hausarzt oder der ärztlichen Bereitschaftszentrale 116 117 zu melden. Tests und Infekt-Sprechstunden für erkrankte und symptomatische Personen nehmen Hausärzte vor. Auf www.lkswp.de/corona-info sind auch dazu aktuelle Informationen, wie auch die Hotline (0 63 31) 809 700 (Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr) bei weiteren Fragen zum Thema Coronavirus, zu finden.