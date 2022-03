Unfall in Marpingen : Auto beschädigt und abgehauen

Marpingen Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Samstag, 11 Uhr, ist in Marpingen in der Alten Klosterstraße in Höhe der Hausnummer 31 ein blauer Toyota Yaris von einem anderen Fahrzeug beschädigt worden.

Der Fahrer flüchtete unerlaubt von der Unfallstelle, berichtet die Polizei.