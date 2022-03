Beeinträchtigt Ukraine-Krieg die Konzertreihe? : „Ostwind“ mit Unwägbarkeiten für das Euroclassic-Festival 2022

Jan Josef Liefers tritt mit seiner Band Radio Doria am 23. Oktober 2022 in der Festhalle Zweibrücken auf. Foto: Joachim Gern

Hornbach/Zweibrücken Hochkarätig, aber nicht immer klassisch besetzt sind die 26 diesjährigen Euroclassic-Konzerte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Dingler

Auch wenn es erst im Herbst startet, so streckt das Euroclassic-Festival jetzt schon seine Fühler aus: Bei einer Pressekonferenz im Restaurant Capito in Hornbach wurde am Mittwoch das diesjährige Festivalprogramm vorgestellt. Hauptsächlich übernahm diese Aufgabe der Zweibrücker Kulturamtsleiter Thilo Huble. Anwesend waren auch Vertreter der Festival-Kommunen: Die Zweibrücker Beigeordnete Christina Rauch, der Pirmasenser Beigeordnete Denis Clauer, der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land, Björn Bernhard, der Bürgermeister von Rohrbach-lès-Bitche, Vincent Seitlinger, und der Blieskasteler Bürgermeister Bernd Hertzler.

Tenor aller Beteiligten: Kaum ist man in Sachen Corona aus dem Gröbsten raus (wobei das Thema Rückgewinnung des Publikums laut Huble immer noch groß sei), bereiten die schrecklichen Nachrichten aus dem Ukraine-Krieg große Sorgen. Ausgerechnet in diesem Jahr steht beim Euroclassic-Festival nämlich das Motto „Ostwind“ an, was bedeutet, dass sich das Programm verstärkt nach Osteuropa ausrichtet. So gibt es zwei Unwägbarkeiten bei der Planung: Wie wird sich das Pandemiegeschehen im Herbst auf die Auslastung der Konzertsäle auswirken? Und: Werden russische Künstler nach Deutschland ausreisen dürfen?

Huble legte Wert auf die Feststellung, dass für ihn die Solidarität mit den freischaffenden Künstlern aus Osteuropa – auch aus Russland – selbstverständlich sei. Eine Kooperation mit staatlichen Kultureinrichtungen Russlands werde es allerdings nicht geben.

Moka Efti, die Band aus der TV-Kultserie „Babylon Berlin“, gastiert am 17. September 2022 bei „Euroclassic“ in Zweibrücken. Foto: Joachim Gern

Ein russischer Künstler, bei dem der Kulturamtsleiter ins Schwärmen geriet, ist der Gitarrist Alexandr Misko. Ein kurzes Video von ihm wurde bei der Pressekonferenz gezeigt und demonstrierte die unglaublichen Fähigkeiten des 24-Jährigen. Ähnlich wie bei dem Australier Tommy Emmanuel klang es nach einer kompletten Band, was Misko seiner akustischen Gitarre entlockte. Er kommt am 3. September in die Zweibrücker Festhalle.

Dort hin kommen auch die größten Namen des Festivals, beides Künstler aus dem Osten Deutschlands: Die in der DDR berühmt gewordene Band Karat tritt am 30. September auf. Ihren größten Hit, „Über sieben Brücken“, hat Peter Maffay in Westdeutschland bekannt gemacht. Am 23. Oktober beehrt dann Tatort-Schauspieler Jan Josef Liefers die Rosenstadt ein weiteres Mal, zuletzt hatte er 2015 hier gastiert. Mit seiner Band Radio Doria möchte er auf Lagerfeuer-Feeling setzen und die Verstärker ein wenig runterdrehen. Mit dabei haben die Musiker einige brandneue Titel, die in der Coronapause entstanden sind. Nicht fehlen darf bei einem solchen Programm ein Don Kosaken-Chor, so Huble. Die Bolschoi Don Kosaken gastieren am 30. Oktober in der Festhalle. Und, wenn man Berlin zum Osten zählt, gibt es einen weiteren berühmten Gast in Zweibrücken: Das „Moka Efti Orchestra“ aus der TV-Serie „Babylon Berlin” spielt am 17. September in der Festhalle auf.

Starten wird das Festival aber im Zweibrücker Land: Am 27. August eröffnet es in der Contwiger Kirche Sankt Laurentius mit dem Landesjugendchor Rheinland-Pfalz. Das ist ein Projektchor, der für bestimmte Programme zusammengestellt wird. Aktueller könnte das Konzert kaum sein, denn unter dem Motto „Love and Fear“ wird die belarusische Dirigentin Inessa Bodyako A Capella-Werke aus Belarus und Russland aufführen. Inspiriert vom Festival-Motto „möchte der Landesjugendchor Rheinland-Pfalz mit seinem Programm eine kulturelle Brücke bauen, die Menschen auf beiden Seiten verbindet und einander näher bringt“, heißt es im Programmheft. Gerade unter dem Eindruck des Ukraine-Kriegs sei diese Intention wichtiger denn je. In diesem Jahr sind nur zwei Konzerte im Zweibrücker Land geplant. Das liege daran, dass die Verbandsgemeinde auch ihr 50-jähriges Jubiläum feiere, sagte Björn Bernhard. Das im letzten Jahr ausgefallene Konzert von Sašo Avsenik und seinen Oberkrainern wolle man aber unbedingt noch nachholen.

Die Euroclassic-Kommunen unterschrieben in Hornbach den Vertrag für vier weitere Festivaljahre. Von links: Thilo Huble und Christina Rauch (Zweibrücken), Denis Clauer (Pirmasens) Björn Bernhard (Zweibrücken-Land), Vincent Seitlinger (Pays de Bitche) und Bernd Hertzler (Blieskastel). Foto: Sebastian Dingler

Da der Vertrag für das Festival zwischen den einzelnen Gebietskörperschaften dieses Jahr ausläuft, unterschrieb man bei der Gelegenheit einen neuen für die Jahre 2023 bis 2026. Im nächsten Jahr steht der Westen Europas auf dem Programm, ehe man sich 2024 dem Süden widmen wird.