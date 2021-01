Rückschlag für Projekt : Gericht kippt Bebauungsplan für Brauereigelände

Zweibrücken Die Richter des Oberverwaltungsgerichtes in Koblenz monieren unter anderem handwerkliche Schnitzer und Abwägungsfehler.

Das Oberverwaltungsgericht gab dem Normenkontrollantrag statt und erklärte den Bebauungsplan für unwirksam. Er verstoße mit der Festsetzung von vier „sonstigen Sondergebieten“ mit der Zweckbestimmung „Seniorenwohnen, Hotel, Wohnen“ gegen § 11 Abs. 1 Baunutzungsverordnung (BauNVO), wonach als „sonstige Sondergebiete“ nur solche Gebiete festgesetzt werden dürften, die sich von den Baugebieten nach den §§ 2 bis 10 BauNVO wesentlich unter­schieden. Mit dieser Vorschrift solle sichergestellt werden, dass Sondergebietsfestsetzungen nicht zu einer Umgehung des grundsätz­lichen Typen­zwangs der Baunutzungsverordnung führten. Für den hier vorgesehenen „Nut­zungsmix“ stünden Baugebietstypen nach den §§ 2 bis 10 BauNVO zur Verfügung; die in den festgesetzten Sondergebieten zugelassenen Nutzungsarten wären jedenfalls in einem Mischgebiet (§ 6 BauNVO) oder auch in einem urbanen Gebiet (§ 6a BauNVO) zulässig.

Ob der Bebauungsplan darüber hinaus auch an Abwägungsmängeln leide, könne danach im Ergebnis offenbleiben. Es bestünden allerdings Anhaltspunkte dafür, dass die dem Bebauungsplan zugrundeliegende Abwägung fehlerhaft sei. Die Stadt verstricke sich, so die Ansicht des Gerichts, in konzeptionelle Widersprüche: Einmal richte der Plan den Blick auf den offenen Angebotscharakter des Bebauungsplans (so dass eigentlich ein beliebiger Bauherr gemeint sein könnte, der dann nur bestimmte Auflagen erfüllen muss), ein anderes Mal konkret auf die Pläne der beiden Investoren – für die und im Gespräch mit denen der konkrete Plan entwickelt worden war. Es spreche viel dafür, dass der Bebauungsplan an einem solchen konzeptionellen Widerspruch leide, weil in der Planbegründung, im Umwelt­bericht und in der Abwägungstabelle wechselnd mal auf den Angebotscharak­ter, mal auf die Projektstudie des Investors Bezug genommen werde.