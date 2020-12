Traditionshaus in Homburg : Hotel Euler vor großen Veränderungen

Für Milly Dell-Euler und ihren Ehemann Klaus heißt es an diesem Freitag: nach 20 Jahren Abschied nehmen vom Hotel Euler. Foto: Thorsten Wolf

Homburg Mit dem Abschied von Milly Dell-Euler geht in dieser Woche eine Epoche, geht ein großes Kapitel Homburger Hotellerie zu Ende.

An diesem Freitag, 18. Dezember, endet in der Kreis- und Universitätsstadt eine Ära: Nach 20 Jahren und vier Monaten beendet Milly Dell-Euler ihr Engagememt für das Hotel Euler in der Talstraße in Homburg. Der Pachtvertrag für das Haus läuft zum Ende des Jahres aus, verlängern wollte ihn Dell-Euler nicht. Damit wird die Geschichte des Hotels an sich noch nicht zu Ende sein, ein Weiterbetrieb durch einen neuen Pächter nach einer Pause steht im Raum. Doch mit dem Abschied von Milly Dell-Euler geht eine Epoche, geht ein großes Kapitel Homburger Hotellerie zu Ende.

Durchaus gemischte Gefühle vermittelt Milly Dell-Euler im Gespräch mit unserer Zeitung zu ihrer Gefühlslage in ihren letzten Tagen als Hotelchefin. „Es war eine wahnsinnig lange Zeit hier. 20 Jahre aus einem Leben von 60 – das ist ein Drittel. Ich habe unheimlich viel hier erlebt, habe tolle Menschen kennengelernt und mit einem genialen Team zusammengearbeitet.“ Und auch die Corona-Pandemie habe ihr einen Strich durch die Rechnung gemacht. Allerdings habe eben die Corona-Pandemie, bei allem Schrecken, auch dafür gesorgt, dass es mit Beginn des ersten Lockdowns ein Abschied auf Raten gewesen sei – der sich so auch leichter gestaltet habe. Für die Mitarbeiter habe man sich eingesetzt, manche in neue Beschäftigungsverhältnisse vermittelt, anderen den Wechsel durch Aufhebungsverträge unproblematisch ermöglicht.

Milly Dell-Euler war in den zurückliegenden zwei Jahrzehnten aber nicht nur die Chefin eines namhaften Hotels, auch jenseits dessen nahm sie gesellschaftliche Verantwortung wahr – sei es am Mannlich-Gymnasium, der Schule ihrer Kinder, im Kreis der Homburger Gewerbetreibenden und als Mensch mit sozialem Gewissen. So, als sie eine Unterstützungsaktion für Bäcker Schäfer startete, dessen Betrieb in der Unteren Allee im Jahr 2018 komplett abgebrannt war (wir berichteten). Da geht also nun also eine, die einen wachen Blick auf ihre Wahl-Heimatstadt hatte und hat. Und das lässt die Frage zu, wie sie eben Homburg sieht, beruflich und privat. Das Urteil fällt dabei zweigeteilt aus.

„Es ist sehr schwer zu sehen, in welche Richtung Homburg geht. Und Corona war jetzt der letzte Sargnagel für die, die ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben.“ Die Stadt selbst habe in vielen Bereich viel versäumt, „und das ist schade. Wenn man morgens schaut, wie viele Menschen hier zur Arbeit fahren, wie viele Menschen abends Homburg wieder verlassen, Menschen, die hier in Homburg ihr Geld verdienen, ihr Geld aber nicht in Homburg lassen, dann tut einem das richtig weh.“ Deswegen leide der Einzelhandel sehr. In Sachen Hotellerie hat Dell-Euler einen Standpunkt, der so manchem in der Stadt vielleicht nicht wirklich gefallen wird. So habe die Branche in Homburg so lange eine Zukunft, so lange es Industrie hier gebe, Stichwort: Geschäftsreisende. „Homburg ist nur zweitrangig für den Tourismus. Wenn es aber der Homburger Industrie gut geht, dann geht es der Homburger Hotellerie gut.“ Ihre Botschaft aus Sicht der Hotelchefin: „Nach Homburg kommt, wer nach Homburg kommen muss.“ Touristische Gäste seien „on Top, aber davon kann keiner leben“.

Privat habe sich für sie und ihren Mann Klaus, der seit Jahrzehnten an verantwortlichen Positionen bei unterschiedlichen und namhaften Hotelkonzernen aktiv ist, die Entscheidung, vor mehr als 20 Jahren aus Frankfurt nach Homburg zu ziehen, als sehr positiv erwiesen. „Die Kinder haben eine wahnsinnig schöne Kindheit hier gehabt. Das Leben hier ist gut.“ Dell-Eulers Mann Klaus fasst es so in Worte: „Die Lebensqualität hier ist deutlich besser als in Frankfurt.“

Gefragt, ob sie den Schritt hin zur Hotelchefin nochmal machen würde, fällt Milly Dell-Eulers Antwort eindeutig aus. „Ja! Es gibt mit Sicherheit ein paar Sachen, die ich anders machen würde. Aber man lernt ja. Die eine oder andere blutige Nase, die man sich holt, die holt man sich kein zweites Mal.“

Mitten im Gespräch mit unserer Zeitung nimmt dann überraschend der familiäre Charakter des Hotel Eulers in den zurückliegenden 20 Jahren physische Gestalt an: Mit einem Blumenstrauß betritt Reinhard Bart den Gastraum. Bart ist Werksarzt für die Karlsberg-Brauerei, seit fast zehn Jahren, und zehn Mal im Jahr war er Gast im Hotel Euler. „Dieses Hotel hat schlichtweg Charme.“ In seiner Funktion sei er viel unterwegs, meistens übernachte er hingegen in recht modernen und nüchternen Hotels. Und: „Hier bin ich von Anfang an gut aufgehoben gewesen, nach ein paar Jahren bin ich hier wirklich ‚heim gekommen‘.“

Viele Gäste des Homburger Traditionshauses haben sich in den vergangenen Wochen schriftlich für das Engagement von Milly Dell-Euler bedankt. Foto: Thorsten Wolf