Unfall in Zweibrücker Luitpoldstraße : Feuerwehr befreit Frau aus bei Ausweichversuch umgekipptem Auto

Zweibrücken Die Fahrerin wurde wegen einer Armverletzung ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Totalschaden.

Ein 65-jähriger Pkw-Fahrer hielt am Montag gegen 16.35 Uhr in der Zweibrücker Luitpoldstraße in Höhe Haus Nummer 31 in zweiter Reihe an, um zu sehen, ob er nach links auf einen Parkplatz abbiegen kann. Da er keinen freien Parkplatz erkannte, blieb er in zweiter Reihe auf der Fahrbahn stehen. Eine nachfolgende 64-jährige Autofahrerin wollte an dem haltenden Pkw links vorbeifahren, als dieser sich plötzlich mit womöglich leicht nach links eingeschlagener Lenkung vorwärts bewegte.