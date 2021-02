Rätseln Sie mit! : Nur noch selten begangene Tür

Hier kommt keiner mehr so einfach rein oder raus. Lediglich auf einer Bank an der anderen Seite dieses Gebäudes, kann man verweilen. Von einer einstigen Freilichtbühne zur Unterhaltung seiner Anwohner ist hier längst nichts mehr zu spüren, wobei, Fantasie ist ja bekanntlich grenzenlos. Um welchen Ort handelt es sich hier? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de oder als Kommentar zu dem Beitrag auf unserer Facebook-Seite. Und auch unser letztes Rätsel wurde erraten. Die ersten Störche sind auf den Kirschbacherhof bei Dietrichingen zurückgekehrt. Foto: Nadine Lang