Darunter auch Fälle aus Zweibrücken, Reifenberg und Thaleischweiler-Fröschen : Sechs neue Corona-Infektionen in der Region Südwestpfalz

Zweibrücken/Pirmasens DRK und Stadt Zweibrücken bieten Senioren zwei weitere Termine zur Impfanmelde-Unterstützung an.

Am Donnerstag haben sich im Gesundheitsamtsbezirk Südwestpfalz sechs weitere Covid-19-Fälle bestätigt. Das Landesuntersuchungsamt stuft den Landkreis mit einer Inzidenz (Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen je 100 000 Einwohner von 34,8 in der Warnstufe gelb ein. Pirmasens ist mit 42,3 in der Gefahrenstufe orange. Zweibrücken liegt mit einer Inzidenz von 8,8 (genau wie am Vortag) unterhalb jeglicher Warnstufe und bleibt damit am niedrigsten in Rheinland-Pfalz (Landesdurchschnitt 47,4).