Brummis behindern Verkehr in Niederauerbach Edeka Ernst: Parkende Lkw zunehmend geschäftsschädigend

So ist die Situation an vielen Wochenenden in der Gewerbestraße: Brummi an Brummi. Hinten links ist die Zufahrt zu Edeka Ernst zu sehen. Unternehmer Ernst klagt, dass seine Kunden teils große Mühe hätten, vernünftig auf seinen Parkplatz zu kommen und diesen wieder zu verlassen. Die vielen Lkw stellten die Straße regelrecht zu.

Foto: Thorsten Gries