Baustelle in Mainzweiler Auf der Straße nach Mainzweiler rollt der Verkehr wieder

In diesem Jahr ging es dann aber ganz schnell. Nach notwendigen Vorarbeiten in der Fachdienststelle im Ottweiler Rathaus und den Entwürfen im beauftragten Planungsbüro wurde Ende August mit den Arbeiten begonnen und nach drei Monaten Bauzeit konnte die 1,1 Kilometer lange Landstraße am vergangenen Freitag für den Verkehr frei gegeben werden.