78. Jahrestag Erinnerung an die Bombardierung Zweibrückens

Zwei Schülerinnen des Hofenfels-Gymnasiums bemerkten, Antisemitismus und Rassismus hätten mit dem Ende der Naziherrschaft nicht aufgehört, vielmehr seien sie heute wieder auf dem Vormarsch, wie die Geschehnisse in Halle 2019 und in Hanau 2020 zeigten. Dem schlossen sich die Schüler der BBS an. Sie sehen die grausamen Ideologien der Nazis weiterhin existieren. Deshalb sei es wichtig, nicht zu vergessen: „Es liegt an uns, das Wissen der Alten am Leben zu halten.“