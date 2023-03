Tage der offenen Tür im Erlebnis-Druckmuseum Zweibrücken Großes Interesse an der Buchdruck-Kunst

Am Samstag herrschte ein ständiges Kommen und Gehen. Menschen, die sich umschauten, in den ausgestellten Büchern blätterten, über die aus Typen und in Druckkunst entstandenen Bilder und Kunstwerke staunten und Menschen, die sich für die Technik interessierten. Klaus Noller ist besonders fasziniert von den als Typen hergestellten Unterschriften von Sportlern, Künstlern, Politikern. „Wurde das gefräst?“, will er von Kurt Werle wissen. Der Druckermeister erklärt seinem Besucher detailgenau, wie das Handschriftbild fein säuberlich aus dem Metallblock herausgeätzt wurde. Noller durchblättert staunend das „Buch der Schriften“ und entdeckt neben ägyptischen Hieroglyphen oder der sumerischen Keilschrift auch Schriftarten, von denen er noch nie gehört hatte.