Zahlreiche Leerstände - nun zieht auch Cap-Markt aus Sind die Mieten in der Hallplatz-Galerie zu hoch?

Das Aus des Cap-Marktes in der Hallplatz-Galerie sorgt für weiter für Diskussionen in der Stadt. Auch in der Politik: Nachdem Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) und die Stadtratsfraktion der SPD am Mittwoch ihren Unmut über den Investor artikuliert hatten, zeigte auch die Stadtratsfraktion der Grünen am Donnerstag Unverständnis und bescheinigte dem Investor, Vertrauen zu verspielen (siehe „Info“).