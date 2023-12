Was beim Zweibrücker Weihnachtsmarkt 2023 geboten wird Nikolaus kommt zum Start und zum Finale

Info

Noch bevor der erste Glühwein, die erste Zimtwaffel an den Mann, die Frau oder das Kind gebracht sind, heißt es für die Budenbetreiber: zahlen. Denn, so Organisator Heiko Saberatzky: Es fallen einige Gebühren an. Die auf jede einzelne Bude umgelegt werden müssen. Etwa die stark gestiegenen Gema-Gebühren (siehe Text unten). Auch das Thema Energie ist für die Kalkulation der Händler wichtig. So seien Strom und Gas teurer geworden. Besonders heftig sei der Aufschlag für die Verteiler auf dem Alexanderplatz. Diese sind dort in den Boden eingelassen und laut Saberatzky „sehr wartungsintensiv“. Von dort aus werden die Buden mit Strom gespeist. Für die Nutzung der Verteiler erhebt die Stadt eine Gebühr. Saberatzky sagt, der Aufschlag betrage 700 bis 800 Prozent. „Wir müssen jetzt eine Pauschale für jeden Tag zahlen, früher war eine Pauschale für die gesamte Dauer des Marktes zu zahlen.“ Der Stromverbrauch auf dem Weihnachtsmarkt ist enorm, sagt der Zweibrücker. „Wir brauchen mehr Strom als auf dem Stadtfest.“ Für die Buden in der Vertiefung hinter der Alexanderskirche werde ein Verteiler in der Von-Rosen-Straße genutzt. „Dort fahren wir auf der letzten Rille“, macht Saberatzky die Intensität der Inanspruchnahme deutlich. Aus diesem Grund gilt auch die Ansage: „Heizen mit Strom – das geht nicht.“ Der Organisator macht jedem Budenbetreiber im Vorfeld klar: „Entweder warm anziehen – oder die Bude mit Gas heizen.“ Die Öfen müssen selbstverständlich „der Norm entsprechen und geprüft sein“, sagt Saberatzky, der weiß, wovon er redet, ist er hauptberuflich doch beim Tüv tätig. (eck)