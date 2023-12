Neue Folge von „Tatort Saarland“ Betrunken im Lkw durch Saarbrücken – als Ionel H. das Leben eines Menschen nahm

Auch sieben Jahre nach der Tat steht das weiße Fahrrad immer noch da, in der Arndtstraße in Saarbrücken. Als Mahnmal und als Erinnerung an den schrecklichen Unfall, bei dem mitten in der Innenstadt ein Student ums Leben kam. Als er am Abend des 17. September 2016 mit dem Fahrrad Richtung Nauwieser Viertel unterwegs war, konnte der 28-jährige Saarbrücker nicht ahnen, dass er den Tag nicht überleben würde.