Aus von Cap-Markt: Politik und Bürger besorgt Bangen bei Politikern, Händlern und Bürgern

Marold Wosnitza, Oberbürgermeister der Stadt Zweibrücken, übte am Mittwoch heftige Kritik an dem Eigentümer der Hallplatz-Galerie, dem Investor Mimco Capital. „Mit großem Bedauern und Frust habe ich die Nachricht über die Schließung des Cap-Marktes in der Hallplatzgalerie aufgenommen. Ein Kernmieter der Galerie, die sowie schon mit massiven Leerständen zu kämpfen hat, wird durch eine für mich nicht nachvollziehbare Vermietungspolitik zum Weggang gezwungen“, erklärte Wosnitza in einer Pressemitteilung. Der Cap-Markt sei „nicht irgendein Nahversorger. Es handelt sich hier um einen zentralen Innenstadtversorger und um ein inklusives Sozialprojekt, das Menschen mit Behinderungen in den ersten Arbeitsmarkt integriert“. Die Schließung treffe „zum einen die überaus engagierten Mitarbeitenden des Marktes. Zum anderen aber auch ältere Menschen in der Stadt und besonders Menschen mit eingeschränkter Mobilität“; diese hätten gerne den Lieferdienst des Cap-Marktes in Anspruch genommen und stünden nun „vor einer existenziellen Versorgungsfrage“, falls der Cap-Markt wirklich schließe. Wosnitza rügte Mimco Capital deutlich: „Der Investor zerstört durch – so scheint es – planlose Vermietungspolitik einen wichtigen sozialen Baustein der Innenstadtversorgung. Wir erleben hier wiederholt einen Investor, in den große Hoffnungen gesetzt wurden und der nun wieder für weitere Leerstände sorgt – zu welchem Zweck will sich mir nicht erschließen.“ Der OB weiter: „Die Stadtverwaltung hat heute ein Schreiben an den Investor versendet, in dem sie diesen auffordert, diese nicht nachvollziehbare Vermietungspolitik nochmals zu überdenken. Gleichzeitig steht die Stadtverwaltung in engem Austausch mit der Heinrich-Kimmle-Stiftung, um alternative Standorte für den Cap-Markt zu eruieren. Diese Suche gestaltet sich momentan allerdings mehr als schwierig.“

Auch die SPD-Fraktion im Stadtrat hat am Mittwoch ihr „großes Bedauern“ über das drohende Aus des Cap-Marktes erklärt. Fraktionschef Stéphane Moulin betonte wie sein Parteifreund Oberbürgermeister Wosnitza in einer Pressemitteilung die Bedeutung des Cap-Marktes hinsichtlich seiner sozialen Aufgabe sowie seiner Funktion als Nahversorger. Die SPD forderte den Vermieter der Hallplatz-Galerie auf, „umgehend nochmals Gespräche mit dem Ziel einer Einigung aufzunehmen und das notwendige Entgegenkommen zu zeigen“. Auch OB Wosnitza solle, „gemeinsam mit seiner Wirtschaftsförderung, ebenfalls (weiter) das Gespräch mit Vermieter sowie der Heinrich-Kimmle-Stiftung suchen, um zu klären, wo und wie die Stadt unterstützen und vermitteln kann“. (eck)