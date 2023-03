Serie Angespielt Völkerball mit schadenfrohen Nussknackern

Passenderweise ändert sich auch die Steuerung von Spielchen zu Spielchen gar nicht. Das ist einerseits gut, denn wenn man das System einmal verstanden hat, kommt man recht problemlos mit den einzelnen Spielen klar. Auch nach zwei oder drei alkoholhaltigen Getränken. Andererseits macht das die Illusion von Abwechslung ein Stück weit zunichte. Und das wiederum torpediert die Langzeit-Motivation. Wenn man bei einem Party-Spiel überhaupt von so etwas sprechen kann. Aber an Abend vier oder fünf kann es durchaus einen Unterschied machen, ob man sich mit seinen Freunden in „Oddballers“ misst oder in „Super Mario Party“.