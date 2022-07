Umbau bei Edeka Ernst : Viel Raum für Neues

Ohne die Regale, Kunden und Einkaufswagen kann man erst erkennen, wie groß die Fläche des Edeka-Marktes im Hilgardcenter ist. Ein bisschen sieht es so aus, als sei die Halle voller Eis Foto: Elisabeth Heil

Zweibrücken Der Edeka-Markt im Hilgardcenter ist leer. Richtig leer. Einen Tag früher als geplant konnten die Handwerker dort jetzt beginnen, dem Markt ein neues Gesicht zu verpassen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Elisabeth Heil

Noch vor einer Woche erlebte der Edeka Ernst Markt im Hilgardcenter den größten Kundenansturm aller Zeiten. „Wir wussten schon, dass der Punk abgehen wird, aber so... Besser hätte es nicht laufen können“, erzählt Juniorchef Christian Ernst. „Insbesondere am Montag, als es 50 Prozent gab, warteten die Leute lange vor 8 Uhr, weshalb wir 15 Minuten früher öffneten. Die Schlange riss trotzdem nicht ab. Manche hatten gleich zwei Wagen dabei, teilweise sogar vom Aldi-Markt nebenan, weil unsere alle schon vergriffen waren. Bis Mittwoch war dann auch fast nichts mehr da – der Rest ging an die Zweibrücker Tafel – so dass wir entgegen der Planungen schon am Donnerstag nicht mehr öffneten“, so Ernst. „Dafür konnten wir einen Tag früher mit den Ab- und Ausräumarbeiten beginnen, was zur Folge hat, dass wir mit allen Arbeiten einen ganzen Tag früher dran sind.“

So waren bereits am Dienstagabend alle Fliesen abgetragen. Am Mittwoch wird der Boden abgeschliffen und ab morgen werden die neuen Fliesen gelegt. Parallel zu den Bodenarbeiten sind die Elektriker und andere Techniker am Werk. Die neue Decke und Beleuchtung werden eigesetzt. „Für die Fliesen ist eine Woche veranschlagt. Danach steht eine Großreinigung auf dem Programm und dann können wir auch schon wieder einräumen. Erst die neuen Regale und Kühlgeräte und dann nach und nach die neu bestellte Ware“, zählt Christian Ernst auf.

Doch noch ist der 3000 Quadratmeter große Markt wie leergefegt und wartet darauf, modernisiert zu werden. Gut 2,4 Millionen Euro investiert der Unternehmer Dieter Ernst in seinen Markt, den er im November 2007 eröffnet hatte. „Unsere Kundinnen und Kunden dürfen sich zur Wiedereröffnung am 10. August auf einen hochmodernen Markt freuen, wie es ihn aktuell in der Region kein zweites Mal gibt. Energetisch auf dem allerneuesten Stand und mit Designideen, die beeindrucken werden“, verspricht Christian Ernst. Viel mehr möchte er an dieser Stelle allerdings nicht verraten, „außer vielleicht, dass es unter anderem ein paar neue, frisch zubereitete Produkte geben wird“, kündigt er an. „Ich freue mich auf den Markt. Es wird wunderbar“, sagt er.