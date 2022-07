Gondershausen : Polizei ermittelt nach Hüpfburg-Unfall mit neun verletzten Kindern

Gondershausen Nach einem Hüpfburg-Unfall mit neun teils schwer verletzten Kindern in Gondershausen im Hunsrück ist ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet worden. Die Polizei erhebe Daten und Informationen zum Unfallhergang und befrage Zeugen, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Koblenz am Montag mit.

Man sei „sehr froh“, dass alle Kinder außer Lebensgefahr seien, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Vier der Kinder hätten mittlerweile wieder die Kliniken verlassen, bei zwei weiteren stehe dies voraussichtlich noch am Montag an. Bei dem Unfall mit der Hüpfburg am Sonntag während eines Fußballturniers auf einem Sportplatz waren neun Kinder verletzt worden – fünf von ihnen schwer. Nach ersten Ermittlungen der Polizei vom Sonntag war die Hüpfburg vom Wind erfasst und mehrere Meter in die Höhe gezogen worden. Die Kinder stürzten aus einer Höhe von vier bis fünf Metern ab. Über die Art der Verletzungen lagen keine Angaben vor. Die Polizei stellte die Hüpfburg sicher.