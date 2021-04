Corona in der Südwestpfalz : Corona-Verdacht in Kita bestätigt

In der Kita „Kleine Welt“ (Symbolfoto) wird es in den nächsten Tagen etwas leerer sein als gewohnt. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Zweibrücken Über das weitere Vorgehen wollen Stadt und Gesundheitsamt jetzt beraten.

Der Verdachtsfall einer positiven Covid-19-Infektion in der Kita „Kleine Welt“ in der Zweibrücker Canadastraße (wir berichteten) hat sich bestätigt. Der erste PCR-Test des Kindes war laut Stadtverwaltung positiv, somit müssen insgesamt drei Erzieherinnen und 18 Kinder in häuslicher Quarantäne bleiben. Alle Personen wurden bereits gestern in häusliche Isolation geschickt, somit beginnt die Quarantäne rückwirkend mit dem 14. April und endet mit dem 28. April1. Das positiv getestete Kind wird noch ein zweites Mal getestet. Das Ergebnis dieses Tests wird am Samstag erwartet.