Wo hat unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgestöbert?

Baumkronen als Fotorätsel? Tatsächlich bildet diese Baumreihe das Bild der gesamten Straße und kommt so in der Rosenstadt nur einmal vor. Wo prägt dieser Anblick also das Straßenbild? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.