Merkur-Fotorätsel : Ein Gruß aus der neuen Welt

Wo hat unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgestöbert?

„Wo sind all die Indianer hin?“, fragte sich einst Pur-Sänger Hartmut Engler in einem seiner erfolgreichsten Lieder. Indianer gibt es hier natürlich auch keine. Wo also befindet sich dieser Totempfahl? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.