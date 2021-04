Zweibrücker Kranbauer hat wegen Corona Probleme mit Lieferketten : Tadano-Werk Wallerscheid geht komplett in Kurzarbeit

Die Tadano-Demag GmbH hat zwei Werke in Zweibrücken: Das Stammwerk in der Dinglerstraße und das nun von Kurzarbei betroffene Werk auf dem Wallerscheid (Archivbild). Foto: Mathias Schneck

Zweibrücken Die Kurzarbeit betrifft rund 300 Mitarbeiter des größten Arbeitgebers in Zweibrücken und soll eine Woche dauern – zunächst.

Darüber wurden am Mittwochmittag die Mitarbeiter informiert, sagte Personalchef Frank Schättle am Mittwoch dem Pfälzischen Merkur. Die Produktion in dem kleineren der beiden Zweibrücker Tadano-Werke werde ab kommendem Montag zunächst für eine Woche komplett eingestellt, die rund 300 Beschäftigten dort gingen zu 100 Prozent in Kurzarbeit.