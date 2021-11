Abstimmung in Großbundenbach : Stimmungstest zur Windkraft

Großbundenbach Vor der Abstimmung in Großbundenbach hat die Verwaltung den Streit über die Auswirkungen des Votums geklärt.

Büroleiter Karl-Heinz Brügel auf Rückfrage: „Ja es ist zutreffend, dass zunächst die Verwaltung eine solche Rechtsauffassung teilte und auch den Ortsbürgermeister Dieter Glahn entsprechend informierte. Die Bürgerinitiative gegen Windkraft in Großbundenbach hat dagegen opponiert. Wir haben deshalb beim Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz um eine Rechtsauskunft nachgesucht. Von dort ist uns mitgeteilt worden, dass die Ortsgemeinde dennoch ein Grundstück zur Windkraftnutzung freigeben könnte und der Bürgerentscheid eine solche Nutzung nicht automatisch ausschließe, wie das Ortsbürgermeister Glahn in einem Presseartikel zum Ausdruck brachte!“

Glahn hat in einem Merkblatt dargelegt, wie und wo Windräder unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben errichtet werden können. Der Höhenrücken vor dem Erlenhof, welcher am Ortsrand von Großbundenbach liegt, käme als möglicher Standort in Frage. Mit einem Flyer will der Energieversorger Abo-Wind die Bürger von Großbundenbach darüber informieren, was technisch machbar ist, welche Folgen Windräder auf Großbundenbacher Gemarkung für die Dorfbevölkerung haben könnten. An der „Windhöfigkeit“, das macht der mögliche Investor klar, der ja schon Bauanträge eingereicht hatte, würde jedenfalls ein Projekt nicht scheitern. Mit 6,3 Meter pro Sekunde sei eine ausreichende Windgeschwindigkeit gegeben. Auch stünden mögliche Anlegen weit genug vom Ort entfernt.