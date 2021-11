Windsberger Landfrauen feiern Jubiläum : 40 Jahre voller Engagement

Windsberg Endlich durften die Windsberger Landfrauen ihr Jubiläum nachfeiern. Sie zeigten Bilder über ihre vielfältigen Aktivitäten und begeisterten ihre Gäste mit einer Tanz-Show.

Gleich ein doppeltes Jubiläum feierten die Landfrauen in Windsberg am 20. Oktober in der örtlichen Sängerhalle. „40 Jahre Landfrauen Windsberg“ und auf den Tag genau „zehn Jahre Heike Bißbort“ als Vorsitzende. Deshalb hatte die 55-jährige Landwirtin auch exakt dieses Datum für die Nachfeier des März-Termins ausgewählt.