Corona in der Südwestpfalz : Drei neue Corona-Fälle in der Region bestätigt

Drei neue Corona-Fälle in der Region bestätigt

Corona in der Südwestpfalz

Drei positive Corona-Tests gab es zuletzt in der Region. Foto: dpa-tmn/Oliver Berg

Südwestpfalz Nach aktuellem Stand haben sich im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz drei weitere Corona-Fälle bestätigt. In Pirmasens ist eine Reiserückkehrerin aus dem Kosovo im Alter zwischen 30 und 40 Jahren positiv getestet worden.

Zweibrücken verzeichnet zwei Fälle mit dem gleichen Ergebnis für eine Kontaktperson ebenfalls zwischen 30 und 40 Jahren, sowie für einen Mann im Alter zwischen 70 und 80 Jahre. Bei letzterem Fall wird die Infektionskette noch ermittelt. Aktuell sind acht Fälle aktiv. Drei in Zweibrücken, zwei in Pirmasens und je einer in den Verbandsgemeinden Waldfischbach-Burgalben, Hauenstein sowie Dahner-Felsenland. Insgesamt wurden bis heute 237 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz positiv getestet. Von den Erkrankten sind 225 genesen. Bislang sind im Bereich des Gesundheitsamtes vier Personen mit Corona-Infektion verstorben.