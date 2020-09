Prozess um VR-Bank Südwestpfalz Pirmasens-Zweibrücken : VR-Bank-Kassierer wegen Millionenbetrug vor Gericht

Pirmasens/Zweibrücken Die beiden Angeklagten sollen in 17 Jahren insgesamt 1,14 Millionen Euro auf ihre eigenen Konten umgeleitet haben. Der Prozess beginnt am Donnerstag.

Ab Donnerstag müssen sich die beiden früheren Kassierer der VR-Bank Südwestpfalz, die über 17 Jahre hinweg 1,14 Millionen Euro in ihre Taschen umgeleitet haben sollen, vor Gericht verantworten. Das Amtsgericht Pirmasens hat für den Strafprozess wegen gemeinschaftlichen gewerbsmäßigen Betrugs zwei Verhandlungstage am 10. und 17. September angesetzt.Der Untreue- und Betrugsfall sorgt seit zweieinhalb Jahren für Schlagzeilen: Die beiden Kassierer in der Hauptstelle der VR-Bank in der Pirmasenser Alleestraße haben von 1. Januar 2002 bis 26. Februar 2018 immer wieder kleinere Bargeldbeträge zur Seite gelegt und für private Zwecke genutzt – im Verlauf von 17 Jahren kam so der Millionenbetrag zustande. Vor einem Kassiererwechsel in der Hauptkasse hatte sich im Frühjahr vor zwei Jahren einer der beiden Kassierer dem Bankvorstand offenbart. Nach dem Geständnis wurde er entlassen, sein Komplize arbeitete zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr in der Genossenschaftsbank.