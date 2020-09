Ortsgemeinderat Reifenberg : Der Dorfsegen hängt schief

Reifenberg In Reifenberg gibt es Unmut über landwirtschaftliche Gerüche und Feiern an ungeeigneten Orten.

Leben auf dem Lande bedeutet, auch mit der ganz spezifischen „Landluft“ klarzukommen. Deshalb sah sich Ortsbürgermeister Pirmin Zimmer in der jüngsten Ratssitzung genötigt, eine Lanze für die Landwirtschaft im Dorf zu brechen. Zimmer las denen die Leviten, die mit dem Auto die Hunde auf Feld und Fluren Gassi fahren oder zum Spaziergang kommen, dann aber das Auto einfach auf den landwirtschaftlichen Verkehrswegen abstellen.

Wie es scheint, ist das Verhältnis zwischen einem Teil der Dorfbewohner und den noch im Ort ansässigen, hauptberuflichen Landwirten getrübt, um es ganz vorsichtig auszudrücken. Ausgangspunkt für die Geruchsbelästigung, die in vielen Teilen des Ortsgebietes wahrnehmbar gewesen ist, war das Ausbringen eines Biokompostdüngers durch einen ortsansässigen Landwirt. Dieser hatte sich zwar an die Ausbringungsvorschriften gehalten, doch die Wetterkonstellation scheint nicht die beste gewesen zu sein.

Ortsbürgermeister Zimmer ist jedenfalls mit Telefonanrufen regelrecht „bombadiert“ worden und ging der Sache auf den Grund. Derweil machten die unmöglichsten Vermutungen im Dorf die Runde. Natürlich blieb auch der Name des Verursachers kein Geheimnis. Ein Dorfbewohner ist bei dem Landwirt gar vorstellig geworden, soll diesen übel beschimpft und als Retourkutsche für den landwirtschaftlichen Geruch „Buttersäure“ an der Haustür des Landwirts versprüht haben.

Soweit die Vorgeschichte, die den Ortsbürgermeister Zimmer in der jüngsten Sitzung veranlasste, gewisse Überlegungen zum friedlichen Zusammenleben auf dem Land an alle zu richten. Pirmin Zimmer bei der Sitzung: „Wir sind seit Generationen ein landwirtschaftlich geprägtes Dorf. Das ist gut und so soll es auch bleiben. Unsere Landwirte sorgen täglich dafür, dass der Nachschub für unsere Grundversorgung gesichert bleibt. Nicht zu vergessen die Pflege der Kulturlandschaften“.