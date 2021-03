Contwig : Der „Waschplatz“ soll herausgeputzt werden

Contwig Das alte Kneippbecken wurde nie richtig angenommen. Jetzt soll es im Rahmen einer Neugestaltung des „Waschplatzes“ in Contwig einem Bouleplatz weichen. Der Rat tagt heute hierzu.

In Contwig tut sich was. Die „Fest- und Flaniermeile“ Bahnhofstraße, von der Ortsmitte mit Maibaum, Gedenkstein und Brunnen bis zum Bahnübergang Truppacher Straße wird demnächst baulich umgestaltet. Bis zum Start der Bauarbeiten indes wird es noch dauern, derzeit ist erst einmal Pläneschmieden angesagt.

Die Erste Ortsbeigeordnete Margit Ernst (CDU) wird in der Ratssitzung an diesem Mittwochabend in der Turnhalle der VT Contwig neben weiteren Punkten auch den Plan zum Gestalten des früheren Waschplatzes bei der Mühle Maurer nochmals zur Diskussion stellen.