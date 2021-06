Ortsgemeinderat Contwig skeptisch über bisherige Planung : Busbucht barrierefrei machen – aber wie?

Diese Bushaltestelle in Contwig soll barrierefrei werden. Doch der Rat befürchtet: Mit den neuen Hochborden gäbe es Schwierigkeiten – Busse könnten nicht nahe genug an die Fahrgäste-Einstiegsfläche heranfahren. Wer mit Rolllator, Rollstuhl oder Kinderwagen einsteigen will, hätte es dann schwer. Foto: Norbert Schwarz

Contwig Der Gemeinderat befürchtet Probleme durch die Art der bisherigen Planung für die Bushaltestelle in der Contwiger Ortsmitte.

Von Norbert Schwarz

Den barrierefreien Zustieg zu den Linienbussen wollen die Contwiger Ratsmitglied und Ortsbürgermeisterin Nadine Brinette zwar alle. Die schon bei den verschiedenen Ortsbesprechungen aufgekommene Zweifel betreffend den Haltepunkt in der Ortsmitte beim Abzweig der Stichstraße „Im Eck“ gelten weiterhin. Die Ratsmitglieder drehen deshalb jetzt den Spieß um: Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Kaiserslautern wird angehalten zu beweisen, dass der barrierefreie Zustieg allein mit den baulichen Veränderungen am Hochbord, wie jetzt beabsichtigt, möglich ist.

Den barrierefreien Zutritt zu den Verkehrslinienbussen hat sich das Land zusammen mit den für den öffentlichen Nahverkehr zuständigen Landkreisen auf die Fahne geschrieben. Für den Landkreis Südwestpfalz, der vom LBM die in Frage kommenden Bushaltepunkte in der festgelegte Priorität umplanen lässt, ist in der Contwiger Ortsmitte, dort wo die Dorfstraße „Im Eck“ von der Hauptstraße abzweigt, das Umgestalten des Haltepunktes vorgesehen. Zu den Umgestaltungskosten gibt es einen Zuschuss des Landes.

Optisch herausgeputzt hatte die Ortsgemeinde ihre Haltestellen bereits vor Jahren, als die lange Ortsdurchfahrt von Contwig erneuert wurde. Bruchsteingemauert und sehr ansehnlich ist besagter Haltepunkt unweit der Kreuzung mit Ampelanlage in der Ortsmitte von Contwig.

Mit neuen Hochborden und Pflasterbelag mit Führungshilfe für Blinde soll diese Haltestelle nun barrierefrei umgebaut werden, wie die neue Ortsbürgermeisterin Brinette (CDU) in ihren allgemeinen Erläuterungen schilderte. Was ihr missfällt sind die Fragezeichen, ob der Radius mit den neuen Hochborden noch ausreichen wird, um den niveaugleich Ein- und ausstieg überhaupt vornehmen zu können.

Die Bürgermeisterin berichtete über die verschiedenen Gespräche und hegt gemeinsam mit den Ratsmitgliedern weiterhin Bedenken dazu, dass der vorgegebene Radius ausreicht, um den Bus passen in die Busbucht fahren zu können. Ratsmitglied Volker May (SPD) teilte diese Bedenken auch und verwies aufgrund seiner beruflichen Erfahrung darauf, dass die Busfahrer die Möglichkeit hätten, Zu- und Aussteigehilfen am Bus im Bedarfsall per Hand vorzunehmen. Es kamen Zweifel dazu auf, ob das im Ernstfall auch geschieht.

Weil in der Sache selbst eine Zustimmung zur Planung notwendig ist kamen die Ratsmitglieder darin überein, dass nunmehr das Planungsbüro der Ortsgemeinde beweisen soll, dass der barrierefreie Zu- und Ausstieg am Haltepunkt in Contwig Ortsmitte möglich ist. Im Ortsteil Stambach lässt sich der Ein- und Ausstieg eher reibungslos verwirklichen.

Einig waren sich die Ratsmitglieder zudem, dass beim Ausbau der Hohlbachstraße auch die Bushaltestelle auf der gegenüberliegenden Straßenseite gleichfalls gleich mit barrierefrei umgestaltet wird. „Das geht dann in einem Aufwasch hin“, so der Tenor Ratsmitglieder. Sie plädierten dafür, dass jetzt schon die Umgestaltungsarbeiten vorgenommen werden, wenngleich die Priorität eine andere Zeitplanung vorgibt.

Für den innerörtlichen Verkehr nahm der Rat zudem wichtige Änderungen vor (wir berichteten teilweise schon). An den Ortseingängen von Contwig und dem Ortsteil Stambach soll es vier fest installierte Geschwindkeitsmesstafeln geben. Eine weitere Tafel soll für den mobilen Einsatz beschafft werden. Damit wollen die Ratsmitglieder einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass Raser bei der Einfahrt in den Dorfbereich mehr Umsicht walten lassen.

Bei der Eisdiele in der Ortsmitte kam es jüngst zu Parkproblemen, die insbesondere den Ladenbetrieb störten. Die Ratsmitglieder kamen übereinstimmend darin ein, dass mit einer auszuweisenden „Ladezone“ die Situation insgesamt entschärft werden kann. Die Zone soll den Bereich bei der Bäckerei Lehmann einschließen. Das Dauerparken von der Zeit von 6.30 bis 18.00 soll damit unterbunden werden. Durchaus denkbar, dass der Rat sich auch mit dem Ausweisen von weiteren Ladezonen im Ortsbereich demnächst befasst.