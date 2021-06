Ab Mitte Juli : Straßenarbeiten in Eppelborns Ortsmitte

Straßenarbeiten in Eppelborns Ortsmitte

Eppelborn Der Landesbetrieb für Straßenbau saniert ab Mitte Juli Ortsdurchfahrt und Ortseingang der B10 in Eppelborn.

(red) Aktuell werden durch den Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) Instandsetzungsarbeiten auf der B 10 in der Ortsdurchfahrt Eppelborn durchgeführt. Betroffen davon ist der Bereich zwischen der Einmündung „Am Kloster“ und der Einmündung „Hellbergstraße“.

Bis voraussichtlich Mitte Juli werden dabei die Vorarbeiten an den Fahrbahnrändern und die Erneuerung von Rinnenplatten, Straßenabläufen und schadhafter Borde fortgesetzt, teilt der LfS mit. Diese Arbeiten erfolgen abschnittsweise unter halbseitiger Sperrung der Fahrbahn mit Ampelanlagen. Während der Bauzeit sei mit eingeschränkten Parkmöglichkeiten und Behinderungen an den Grundstückszufahrten zu rechnen, so der LfS. Betroffene Anlieger würden mittels Handzetteln informiert.