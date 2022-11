Ein Grund: Gewinne durch höhere Strompreise : Müllabfuhr in Südwestpfalz wird viel billiger

Südwestpfalz In einer Zeit der Preiserhöhungen und Kostenexplosionen überrascht der Landkreis Südwestpfalz mit einer Gebührensenkung: Ab 1. Januar 2023 sollen die Bürger deutlich weniger für die Müllabfuhr zahlen. Das hat vor allem drei Gründe.

„Das wird Applaus von den Bürgern geben“: Mit dieser Einschätzung stand Heino Schuck (SPD) im Umwelt- und Abfallwirtschaftsausschuss des Kreistags Südwestpfalz nicht alleine. Denn in einer Zeit, in der Inflation und Energiepreisexplosion die Geldbeutel der Bürger immer stärker belasten, steht der Landkreis vor geringeren Müllgebühren. Den ersten Schritt hat der Ausschuss gemacht. Wenn der Kreistag im Dezember wie zu erwarten zustimmt, dann zahlen die Kreisbürger ab 1. Januar für Restmüll- und Bioabfall-Abfuhr deutlich weniger.

Gebührensenkend wirkt sich aber auch aus, dass der Landkreis in den kommenden drei Jahren 50 Prozent von mindestens 3,6 Millionen Euro, die ihm aus dem Verkauf der Fehrbacher Müllverbrennungsanlage zustehen, bereitstellt. Die Kreisbürger, die jahrelang die Anlage mitfinanziert haben, sollen auch vom Verkauf profitieren, war die einhellige Überzeugung im Umweltausschuss. Die zweiten 1,8 Millionen Euro fließen zunächst einmal dem Eigenkapital und den Rücklagen des Abfallhaushalts zu, sollen später aber auch wieder an die Gebührenzahler zurückgegeben werden. Zielrichtung müsse sein, dass auf mehrere Jahre die Müllgebühren auf einem günstigen Niveau kalkuliert werden können.

Es gibt aber auch einen dritten Effekt, der sich positiv auf die Gebührenkalkulation auswirkt: die hohen Altpapierpreise. Der Landkreis hat in diesem Jahr den Papiererlös um 65 Prozent gegenüber 2020 gesteigert– und dieses hohe Preisniveau hält an.

Plastik in der Biotonne: Künftig droht Strafgebühr: Neu in der Gebührenkalkulation finden sich Strafgebühren für „Fehlwürfe“ in die Biotonne – vorerst bleiben sie ohne Wirkung, aber die Kreisverwaltung will gerüstet sein, wenn es Probleme mit der Qualität des Biomülls gibt. Angesichts der allgemeinen Diskussion um zu viel Plastik in Bioabfall verschärft die Bundesregierung die Vorschriften dafür, weshalb die Qualität der Bioabfälle in den Entsorgungsanlagen steigen muss, warnte Adams die Ausschussmitglieder vor. Daher müsse Plastik im Biomüll vermieden werden.