Südwestpfalz : Grundlegende Mängel bei der Haltung

Seit Jahren seien auf dem Hof in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben immer wieder grundlegende Missstände bei der Rinder- und Kaninchenhaltung festgestellt worden, erklärt die Kreisverwaltung (Symbolfoto).

Südwestpfalz Ein 65-jähriger Landwirt aus der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben will wieder Rinder und Kaninchen halten, obwohl die Kreisverwaltung gegen ihn ein Haltungsverbot wegen fehlendem Tierschutz verhängt hatte. Sie hatte auch den Verkauf der Tiere veranlasst. Der Landwirt legte beim Verwaltungsgericht in Neustadt Widerspruch ein, das Urteil steht noch aus. Die Richterin rechnet mit keinen großen Chancen.

Im Mittelpunkt der Verhandlung am Verwaltungsgericht in Neustadt an der Weinstraße, bei dem der Landwirt mit Rechtsbeistand und eine Kreisverwaltungsrätin anwesend waren, stand zunächst die Suche nach einem Kompromiss im Vordergrund. Die Richterin unterstützte das Streben nach einem Mittelweg ohne Urteil stark und versuchte, zwischen Landwirt und Kreisverwaltung zu vermitteln. Ohne Erfolg.