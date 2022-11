Martinstag : Umzugs-Premiere in Mauschbach

Gemütliches Beisammensein nach dem Umzug in Mauschbach. Foto: Norbert Schwarz

Mauschbach (cos) In der Region waren in den vergangenen Tagen überall Gruppen von größeren und kleineren Kindern mit Laternen zu sehen – bei den zahlreichen Martinsumzügen. Auch in Maurschbach. Dort war dieser Umzug eine Premiere.

Weit mehr als 100 kleine und große Teilnehmer sorgten für die passende Kulisse. Tanja Weber auf ihrer Haflingerstute Amy führte den Zug an und viele Kinder durften beim geselligen Ausklang auch mal liebevoll das zutrauliche Pferd streicheln Straußmädels und Straußbuben Landfrauen, Tischtennissportler und der Förderkreis der Feuerwehr zeichneten für die Organisation des Martinsumzugs verantwortlich. Der Erlös soll für Ausstattung des Dorfgemeinschaftshauses verwendet werden.

Im letzten Jahr bekamen die Kleinen des Ortes die Martinsbrezel sozusagen per Bote. Feuerwehraktive und ehrenamtliche Helfer aus dem Feuerwehrförderkreis waren mit einem herausgeputzten Handwagen durch die Dorfstraßen gezogen und hatten dort Station gemacht, wo sie wussten, das kleine Kinder auf die Martinsbrezel warteten. In diesem Jahr gab es hinsichtlich der Organisation eines althergebrachten Umzugs zu Martini keine Auflagen wie zuletzt wegen Corona. Für Ortsbürgermeister Bernhard Krippleben war deshalb klar, dass alle Kinder aus dem Hornbachtal, zumindest die aus Dietrichingen, Mauschbach und Hornbach, wieder am traditionellen Umzug in der Klosterstadt teilnehmen.