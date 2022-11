Martini-Markt in Wallhalben : An alte Erfolge angeknüpft

Licht, Wärme und süßes Backwerk - das braucht man in der kalten Jahreszeit. Foto: Norbert Schwarz

Wallhalben In Wallhalben wurde am Samstagabend wieder der traditionelle Martini-Markt begangen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Norbert Schwarz

Das zarte Pflänzlein „Martini-Markt“ in Wallhalben ist noch am Leben. Corona und seine Pandemie-Nachwirkungen vermochten es nicht auszulöschen. Am Samstagabend war der Käthe-Dassler-Platz beim Ludwig-Katz-Haus wieder wie zu früheren Zeit mit vielen kleinen und großen Besuchern belebt. Geht es nach Ortsbürgermeisterin Christine Burkhard, so könnte sich dieser „Markttag“ im Veranstaltungskalender der Dorfvereine wieder fest etablieren und noch mehr Markttag werden, wie das früher bereits der Fall gewesen ist, als Corona nicht für die ungeliebte Zwangspause sorgte.

Der Martini-Markt von Wallhalben ist seit Jahren ein beliebter Treff für klein und groß, sieht man einmal von der bekannten Unterbrechung aus den schon erwähnten Gründen ab. Nahtlos lässt sich das Geschehen des Wochenendes wieder in die vorausgegangenen Jahre einreihen.

Auf dem Käthe-Dassler-Platz hinter dem Ludwig-Katz-Haus wuselt es vor Besuchern. Das Martinsfeuer hat eine sichere Umgebung verpasst bekommen. Karsten Peifer achtet akribisch darauf, dass niemand der Sicherheitszone zu nahe kommt. Dafür zu sorgen, dass das knisternde Martinsfeuer mit seinen sprühenden Funken bisweilen, noch lange Wärme verbreitet und für eine besondere Platzillumination sorgt, ist gleichfalls ein Part, den Karsten Peifer gern erfüllt.

Ein Singspiel über Sankt-Martin war dem Martinimarkt in der protestantischen Dorfkirche vorausgegangen. Pfarrerin Armbrost-Stepponat wusste damit die vielen kleinen und großen Gottesdienstbesucher zu erbauen. Zu einem langen Zug formierten sich später die Kinder klein und groß mit ihren bunten Lampions zum Umzug vom Gotteshaus in Richtung Franz-von-Sickingen-Schule.

Vorbei an der Grundschule ging es zum eigentlichen Festplatz wo alle Vorbereitungen für gesellige Stunden getroffen waren. Es habe auch nach 2000 mal Jahre gegeben, wo der Martini-Markt am Interesse der Dorfbewohner zu scheitern schien, weiss sich Ortsbürgermeisterin Christine Burkhard noch gut zu erinnern. Doch der Zuspruch jetzt sorgte bei allen Organisatoren des Marktes für überraschte Blicke, der Besucherandrang ist genau so groß gewesen, wie man sich diesen zuvor erhoffte. Christine Burkhard: „Wir haben in der Kindertagesstätte halt viele Kinder und bei der Geschichte vom Teilen, von Menschlichkeit und dem Miteinander darf halt Sankt Martin nicht fehlen.“