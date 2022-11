Polizei sucht Zeugen : Nach Wenden: Unfallflucht in Contwig

Contwig Vermutlich bei einem Wendevorgang hat ein unbekannter Fahrzeugführer am vergangenen Montag (14. November) in der Zeit zwischen 13.40 Uhr und 14.40 Uhr in Contwig in der Pirmasenser Straße einen Begrenzungspfosten vor einem Wohnhaus beschädigt.

Der entstandene Sachschaden lässt sich mit etwa 200 Euro beziffern, informiert die Polizeiinspektion Zweibrücken weiter. Sie bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon (0 63 32) 97 60 oder per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de.

(red)