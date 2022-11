Theater in Wiesbach : Grandiose „Geisterbraut“

Theater in Wiesbach

Viel Spaß auf der Bühne (von links): Jörg Ohlmann-Vollmar, Christa Türr, Werner Wagner, Stefanie Bastian, Tobias Türr und Sandra Gauder. Es fehlt in dieser Szene Dieter Türr. Foto: Norbert Schwarz

Wiesbach Die Wiesbacher Laienspieltruppe hatte Premiere mit ihrem neuen Stück.

Zweifel, in der Coronazeit etwas vom mimischen Spiel verlernt zu haben, konnte die engagierte Laienspieltruppe aus Wiesbach nicht haben. Schließlich sind Christa Türr, Werner Wagner, Jörg- Ohlmann-Vollmar oder nach längerer Abstinenz Dieter Türr, um nur einige der Handelnden an dieser Stelle zu erwähnen, allesamt Naturtalente. Am Samstag zur diesjährigen Premiere im proppenvollen Sportheim wusste das gesamte Ensemble um Christa Türr diesen Eindruck einmal mehr zu unterstreichen.