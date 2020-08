Rheinland-Pfalz : An Rhein und Mosel werden immer häufiger Boote gestohlen

An Rhein und Mosel werden immer häufiger Boote gestohlen

Sportboote fahren am Rheinufer vor der Rheingoldhalle in Mainz im Wasser. Sie sind ein begehrtes Diebesgut. Auch Motoren werden gestohlen. Foto: Arnold/dpa Foto: dpa/Andreas Arnold

Mainz Tatort Flusshafen: In Rheinland-Pfalz wurden im vergangenen Jahr insgesamt 20 Boote, 24 Außenbord- oder Innenbordmotoren sowie zwei Jetski gestohlen. „Heiß begehrtes Diebesgut“ seien Sportboote und maritimes Zubehör, betont die Landespolizei – „vor allem in den Sommermonaten“.

„Auch bei Einbruchdiebstählen zum Beispiel in Lagerhallen oder privaten Unterstellmöglichkeiten werden die entsprechenden Gegenstände entwendet“, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei Mainz. „Aufgrund des teilweise sperrigen und größeren Diebesgutes ist davon auszugehen, dass mehrere Täter gehandelt haben.“ Nähere Erkenntnisse liegen den Behörden nicht vor. Auch örtliche Schwerpunkte im Zuständigkeitsbereich der Wasserschutzpolizei Rheinland-Pfalz seien nicht zu identifizieren.

Bootskriminalität sei ein internationales Phänomen und könne längst nicht mehr auf rein nationaler Ebene erfolgreich bekämpft werden, betonte das Kompetenzzentrum im benachbarten Baden-Württemberg unlängst. Die Gesamtschadenshöhe in Deutschland gaben die Ermittler für 2019 mit etwa 6,5 Millionen Euro an. Deutschland sei nicht nur Tatort, sondern auch Transitland, hieß es. Erst vor kurzem stellte die Polizei bei einer Fahrzeugkontrolle auf der Autobahn 5 einen in Dänemark gestohlenen Bootsmotor sicher.