In Zweibrücker Fruchtmarkstraße : Einbruch in Friseursalon: Schaden 3900 Euro

Zweibrücken Im Zeitraum vom 31. Juli, 19 Uhr, und 1. August, acht Uhr, ereignete sich ein Einbruch in den Friseursalon „Headdesign“ in der Zweibrücker Fruchtmarktstraße. Ein noch unbekannter Täter hebelte die Nebeneingangstür des Geschäftes auf und gelangte so in den Salon.

Dort entwendete er 2500 Euro Bargeld sowie ein MacBook, teilt die Polizeiinspektion Zweibrücken weiter mit. Die Gesamtschadenshöhe belaufe sich auf ungefähr 3900 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer (0 63 32) 97 60 oder per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen

(red)